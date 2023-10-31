نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مانشستر سيتي يفوق بجائزة أفضل فريق في العالم 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد مانشستر سيتي جائزة أفضل نادي في العالم لعام 2023، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول خلال حفل الكرة الذهبية المقام حاليا على مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم

وظفر مانشستر السيتي بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز بالثلاثية التاريخية الموسم المنصرم "كأس الاتحاد الإنجليزي، الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا".

كما حصد النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، جائزة كأس مولر كأفضل مهاجم في العالم لعام 2023، وتم ترشيح سبعة من لاعبي الفريق السماوي للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

