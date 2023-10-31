الرياضة

الزمالك يكشف حقيقة رحيل أوسوريو بعد النتائج الأخيرة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف حقيقة رحيل أوسوريو بعد النتائج الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن اجتماع مجلس الإدارة اليوم استغرق ما يقرب من ٣ ساعات ونصف.

الزمالك يعلن استمرار أوسوريو وعدم مناقشة رحيله

وقال سالم في تصريحات عبر برنامج:"كورة كل يوم"، "قرارات اليوم كانت أقرب لتنفيذ وعود انتخابية".

وتابع:"هاني برزي سيكون موجود في شركة الكرة، هاني شكري مسئول عن المنظومة الاعلامية".

وأكمل:"أزمة القيد سيتم حلها قبل يناير المقبل والمجلس يعمل حاليا على حلها".

وواصل:"رسالتي لجمهور الزمالك تفائلوا خيرا، العديد من الموجودين في كثير من اللجان متطوعين".

وأضاف:'"هشام نصر مهمته كمدير تنفيذي بشكل مؤقت".

واختتم:"أوسوريو مستمر ولم يطرح رحيله من الأساس".
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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