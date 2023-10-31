رسميا.. 50 ألف متفرج لمباراة الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد جاهز لاستقبال 50 الفن متفرج في مباراة الأهلي وصن داونز في اياب الدوري الإفريقي.

50 ألف متفرج لمباراة الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة

ويلتقي فريق الأهلي مع فريق صن داونز، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي في الدوري الافريقي، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز صن داونز بهدف دون رد.

وأضاف عبدالوهاب في تصريحاته لبرنامج:"كورة كل يوم" على قناة الحياة، أن دخول الجماهير سيبدأ قبل انطلاق المباراة ب 5 ساعات من المباراة.

وتابع:"بشكل نهائي سيكون هناك 50 ألف متفرج في مباراى الأهلي وصن داونز".

يذكر أن مباراة الأهلي وسيمبا في دور الربع نهائي من الدوري الافريقي قد تم السماح لحضور 30 ألف مشجع فقط.

