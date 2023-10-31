الدوري السعودي للمحترفين2023/2024.. موعد مباريات الأسبوع الثاني عشر

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم حول العالم عن موعد مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024 خاصة بعد انضمام عدد من اللاعبين العالميين مع بداية الموسم الحالي أو مع انضمام كريستيانو رونالدو في الموسم الماضي.

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية جدول مواعيد مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطوله الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024.



الدوري السعودي للمحترفين.. موعد مباريات الأسبوع الثاني عشر

وجاء موعد مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:_

الدوري السعودي للمحترفين.. موعد مباريات الأسبوع الثاني عشر

الدوري السعودي للمحترفين.. موعد مباراة الهلال والفتح

تفتح مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعه 3 نوفمبر بمباراتين في الخامسه مساء بين فريقي الفتح والهلال وأخري بين الطائي الفيحاء وتختم مباريات اليوم الأول في الثامنه مساء بين الشباب والإتحاد.

الدوري السعودي للمحترفين.. موعد مباراة النصر والخليج

وتستكمل منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت 4 نوفمبر بمباراتى أبها الاخدود، الاتفاق والرائد في الخامسه مساء على ان تختم مباريات اليوم في الثامنه مساء بين فريقي النصر والخليج.

الدوري السعودي للمحترفين.. موعد مباراة الأهلي والرياض

وتختم مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم الأحد 5 نوفمبر بثلاث مباريات الحزم في مواجهة الوحدة وفي نفس الموعد يواجه التعاون نظيره ضمك في الخامسه مساء وتختم مباريات الأسبوع بمباراة الأهلي والرياض في الثامنه مساء.

الدوري السعودي للمحترفين.. جدول ترتيب الدوري



ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة وبفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق النصر برصيد 25 نقطة.

الدوري السعودي للمحترفين.. موعد مباريات الأسبوع الثاني عشر

الدوري السعودي للمحترفين.. جدول ترتيب الهدافين

ويعتلي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة الهدافين دوري روشن السعودي برصيد 11 هدف من 11 مباراة بفارق ثلاث أهداف عن اقرب منافسيه اللاعب ميتروفيتش لاعب الهلال في المركز الثاني برصيد 8 أهداف ويمتلك تاليسكا لاعب فريق النصر نفس العدد من الأهداف لكل لاعب.