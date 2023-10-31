عاجل.. ليونيل ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023

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أحمد جودة - القاهرة - تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم اليوم الاثنين خلال مراسم حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لجوائز الأفضل لعام 2023.

ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم



وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي رشح لجائزة أفضل لاعب بعد الموسم المنصرم له مع باريس سان جيرمان حيث قدم أداء أكثر من رائع وصنع 16 تمريرة حاسمة ليكون الرقم الاعلى في الليجا وأن، كما نجح في تسجيل 16 هدفًا.

وحصل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام، كما نجح في الفوز بكأس العالم 2022 بمونديال قطر مع منتخب بلاده.

كما قاد البرغوث الأرجنتيني ميسي فريقه إنتر ميامي الأمريكي للتتويج ببطولة كأس الدوريات بعد الفوز على ناشفيل المكسيكي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الإضافي والأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

وفي دوري أبطال أوروبا، شارك ميسي مع نادي العاصمة في 7 مباريات، سجل خلالهما 4 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة، بينما في كأس فرنسا خاض مباراة وحيدة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

جدير بالذكر أن ميسي هو أكثر اللاعبين حصدا لجائزة الكرة الذهبية، برصيد 7 مرات عبر التاريخ خلال أعوام 2009-2010-2011-2012-2015-2019-2021-2023.

وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب يحصل على الكرة الذهبية وهو يلعب خارج أوروبا، ومع ثلاثة أندية مختلفة، فضلا عن تحقيقه رقما قياسيا بعدما أصبح أول لاعب في الدوري الأمريكي يحصل على أفضل لاعب في العالم، كما يصبح أول لاعب يحقق الجائزة وهو بعمر الـ36 عاما.