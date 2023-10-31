مجلس إدارة نادي البنك الأهلي يحسم مصير بابا فاسيليو خلال الساعات القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - يحسم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار مصير بابا فاسيليو المدير الفني للفريق خلال الساعات القادمة.

حسم مصير بابا فاسيليو مع البنك الأهلي

وقد يرحل المدرب اليوناني لسؤء نتائج الفريق في الدوري وعدم تحقيقه لاي فوز حتى الآن وتواجده ضمن الفرق المهددة بالهبوط إلي الدوري القسم الثاني أ دوري المحترفين الموسم القادم.

ومن المحتمل أن يتم توجيه الشكر لبابا فاسيليو وعدم استكمال مهمته مع الفريق والاستعانه بمدير فني أخر بدلا منه.

يستأنف البنك الأهلي تدريباته مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب البنك الأهلي بالعجوزة استعدادًا الجولة القادمة من دوري نايل

وخسر البنك الأهلي من نظيره مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لخوض مباراة الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.

