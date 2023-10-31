نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة سقراط للأعمال الخيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة “سقراط” للأعمال الخيرية في حفل جائزة الكرة الذهبية.

تصريحات فينيسيوس بعد الفوز بالجائزة

وقال فينيسيوس: "كم مرة اضطررنا لمواجهة العنصرية؟ أتمنى أن يحارب الجميع العنصرية، وليس فقط في كرة القدم".

وتابع: "يجب أن يستمر القتال، هذه هي الرسالة التي أريد إرسالها إلى الأطفال".

واختتم: "من المهم أن نكون معًا ونحارب العنصرية، وأود أن أشكر جميع اللاعبين الرائعين هنا الذين يساعدوننا في القتال".

وحصد فينيسيوس هذه الجائزة على الأعمال الخيرية والإنسانية التي تكفل بها حيث أنه قام بإنفاق مبلغ قدره 335،000 يورو في عام 2022، وأكثر من 1 مليون يورو في عام 2023، ومبلغ 2.5 مليون يورو سيدفعهم في عام 2024، وذلك من أجل التطبيق التعليمي للفقراء.

ويُعد فينيسيوس ثاني لاعب يُتوج بالجائزة، بعد السنغالي ساديو ماني، الذي تُوج بها العام الماضي في أول نسخة للجائزة، كما أنها المرة الأولى التي يفوز فيها فينيسيوس بجائزة سقراط للأعمال الخيرية.

