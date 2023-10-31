أول تعليق من بيلنجهام عقب فوزه بجائزة كوبا في حفل الكرة الذهبية 2023

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أحمد جودة - القاهرة -

علق جود بيلنجهام نجم فريق ريال مدريد الإسباني، على فوزه بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2023، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لهذا العام المقام الآن في فرنسا.

تعليق بيلنجهام على فزه بجائزة كوبا

وقال بيلنجهام عقب تسلمه جائزة كوبا في حفل الكرة الذهبية منذ قليل: أشكر جميع من ساهم في تحقيقي لهذه الجائزة بدءًا من نادي برمنجهام ودورتموند والآن ريال مدريد، أشكر عائلتي أيضًا.

وتابع: البداية مع ريال مدريد كانت جيدة وتأقلمت سريعًا مع زملائي والطاقم الفني، وعن رقم قميصه قال: “نعم يمكننا القول أنني إخترت رقم 5 بسبب زين الدين زيدان.

وأتم بيلنجهام حديثه قائلا: من المهم جدًا الحصول على الألقاب الجماعية وهدفي هو تحقيق ألقاب مهمة مع ريال مدريد.

منافسة شرسة يفوز بها بيلنجهام

وفاز بيلنجهام بجائزة كوبا لعام 2023، بعد منافسة شرسة مع العديد من المواهب الشابة مثل بالدي، وبيدري، وإدوارد كامفينجا.

