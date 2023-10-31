نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط الزمالك أمام إنبي.. نتائج مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت مساء اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الخامسة، من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويقدم ليكم موقع "دوت الخليج الرياضي " نتائج مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.. وجاءت كما يلي:-

نتائج مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري

بيراميدز يفوز علي المصري

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره المصري بثلاثية مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما، على استاد برج العرب، فى إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

إنبي يفوز علي الزمالك

اقتنص فريق إنبي فوزًا ثمينًا أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف، في لقاء الجولة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم، موسم 2023 - 2024..

الجونه يفوز علي فاركو

فاز فريق الجونة على فاركو بهدف نظيف سجله أحمد بلحاج فى الدقيقة 19 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري باستاد برج العرب.

زد يتعادل مع سموحة

تعادل فريق زد مع ضيفه سموحة بنتيجة هدف لكل فريق فى المواجهة التى جمعتهما، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الاتحاد السكندرى يفوز علي المقاولون ألعرب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى فوزًا ثمينًا على حساب نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين، على أرض ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

طلائع الجيش يفوز على سراميكا كليوباترا

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تعادل سلبي بين الداخلية والاسماعيلي

انتهت مباراة الداخلية والإسماعيلى بالتعادل السلبي بين الفريقين، فى اللقاء الذى جمعهما، باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

مودرن فيوتشر يفوز علي البنك الاهلي

حقق مودرن فيوتشر الفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز