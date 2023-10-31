نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من ميسي بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق الأرجنتيني ليونيل ميسي، على فوزه بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك خلال مراسم حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة لتقديم لجوائز الأفضل لعام 2023.



وظفر ميسي بجائزة الأفضل بعد منافسة قوية مع عدد من اللاعبين على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإيرلانج هالاند نجم مانشستر سيتي.

وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب يحصل على الكرة الذهبية وهو يلعب خارج أوروبا، ومع ثلاثة أندية مختلفة، فضلا عن تحقيقه رقما قياسيا بعدما أصبح أول لاعب في الدوري الأمريكي يحصل على أفضل لاعب في العالم، كما يصبح أول لاعب يحقق الجائزة وهو بعمر الـ36 عاما.

ماذا قال ميسي بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟

وقال ميسي عقب الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم: "لم اتخيل ابدا في حياتي ان اصل إلى هذا العدد ولكن بفضل الله فزنا بكل ماهو متاح"

وأضاف:"اليوم هو ذكرى ميلاد دييغو مارادونا ولا يوجد مكان أفضل من هنا لأتمنى له عيد ميلاد سعيد. أينما كنت، عيد ميلاد سعيد يا دييغو. هذا لك أيضا".

وواصل:" هذه لكل المجموعة والطاقم الفني وللشعب الأرجنتيني لما حققناها. لا اريد انسى كيليان وهالاند الذين قدموا عام لايصدق، خصوصًا هالاند الذي قدم عام استثنائي ولا اشك بأنه سيفوز مستقبلًا".

وأصبح ميسي هو أكثر اللاعبين حصدا لجائزة الكرة الذهبية، برصيد 8 مرات عبر التاريخ خلال أعوام 2009-2010-2011-2012-2015-2019-2021-2023.