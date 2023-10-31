عاجل.. الأهلي يغلق الباب في وجه الزمالك وبيراميدز ويستعيد مهاجمه

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، بأن النادي الأهلي غلق الباب في وجه الثنائي، "بيراميدز والزمالك"، لضم محمد شريف لاعب الأهلي السابق، والخليج السعودي حاليًا.

الأهلي يقرر عودة محمد شريف



وصرح أحمد شوبير خلال تصريحاته، عبر قنوات "اون تايم سبورتس، خلال برنامجه" ملعب أون"، قائلًا: " الأهلي يدرس استعادة مهاجمه محمد شريف حال رحيله عن فريق الخليج السعودي، ويغلق الباب في وجه الثنائي بيراميدز والزمالك في حين طلب اي منهم التعاقد مع اللاعب لضمه للإستفادة من خدماته".

كما أكد إن الأهلي كان يستحق بالفعل الهزيمة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بسبب الأداء الذي قدمه وعدم استغلال الفرص.



وواصل حديثه: "الحكم لم يستطيع إدارة المباراة بشكل صحيح، وهناك ظلم وضربة جزاء غير محتسبة، ولكن لم يوجد مؤامرة على النادي الأهلي".



وخسر النادي الأهلي من فريق صن داونز بهدف مقابل لاشيء، في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.