نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. 50 ألف مشجع والخطيب يحضر مران الغد وحارس اليد جاهز للسوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

الخطيب يصل القاهرة ويحضر المران غدا

قطع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رحلته التأهيلية في دولة الإمارات، وذلك لحضور مراسم تأبين تيسير الهواري عضو مجلس الحكماء بالقلعة الحمراء.

ولم يتمكن الخطيب من حضور تشييع جنازة الراحل تيسير الهواري، نظرًا لانشغاله بالفحوصات الطبية التي أجرها في فرنسا.

ومن المقرر أن يحضر محمود الخطيب مران الفريق غدًا، وذلك لدعم اللاعبين ومطالبتهم بالفوز وإسعاد الجماهير في المباراة القادمة أمام فريق صنداونز.

50 ألف مشجع لدعم الأهلي

قررت الجهات الأمنية زيادة عدد جماهير الأهلي في المباراة القادمة أمام فريق صنداونز من 30 ألف مشجع إلى 50 ألف مشجع، وذلك عقب الاجتماع الذي جمع بين مسؤولي القلعة الحمراء والجهات الأمنية ظهر اليوم.



ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي بين فريق الأهلي ونظيره فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

كولر يستقر على عودة الثلاثي للتشكيل الرسمي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على الدفع بالثلاثي الغائب عن مباراة الذهاب أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي في بريتوريا، والتي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ويعود كهربا لقيادة الخط الهجومي، فيما سيدخل اللاعب إمام عاشور بدلًا من مروان عطية، ويخوض الشحات المباراة القادمة بدلا من بيرسي تاو.

وفي حال عدم جاهزية كهربا، سيحل الشحات ورضا سليم في الجناحين الأيمن والأيسر، فيما سيدخل اللاعب بيرسي تاو كمهاجم صريح.

حارس اليد جاهز للسوبر

يعود حارس مرمى فريق الأهلي لكرة اليد عبد الرحمن حميد إلى صفوف الفريق والمشاركة في المباريات مرة أخرى، وذلك بعد تماثله للشفاء من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به في أبريل الماضي.

ومن المقرر أن يتجه حميد مع بعثة الفريق نحو مدينة الدمام السعودية، للمشاركة في بطولة "سوبر جلوب 2023".

يذكر أن فريق الأهلي لكرة اليد يقع في المجموعة الأولى من البطولة، بجوار برشلونة الإسباني وفريق النور السعودي.



سيدات الأهلي يعبروا الصيد في دوري المرتبط

نجح فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق الصيد بنتيجة 94-51، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على صالة فريق الصيد.

وتمكن فريق سيدات الأهلي لكرة السلة من الوصول للدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط.

يذكر أن فريق الأهلي لكرة السلة سيدات سيواجه نظيره فريق سموحة السكندري في مباراة الدور نصف النهائي بالاسكندريه، في السابع من شهر نوفمبر القادم.

