نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. تقسيم المهام في الاجتماع الأول وحقيقة غياب أوسوريو عن المران وعودة السيسي للتدريبات الجماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

تقسيم المهام في الاجتماع الأول

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب اجتماعه الأول بالنادي الزمالك اليوم الاثنين، وذلك لوضع الخطوط العريضة وتقسيم المهام على أعضاء مجلس إدارة النادي الجدد.

وأسفر الاجتماع عن التكليفات التالية:

هشام نصر مديرا تنفيذيًا للنادي

أحمد سليمان وحسين السيد ملف قطاع الكرة.

محمد الاتربي وهاني بيرزي ملف شركة الكرة والاستثمار.

رامي نصوحي ومحمد طارق ملف السباحة وألعاب الصالات.

نيرة الأحمر تتولى مهام الألعاب النسائية.

ومن المقرر تعيين الإعلامي أحمد سالم متحدثا رسميا للنادي.



حقيقة غياب أوسوريو

خاض فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك تدريباته على ملعب الترسانة، وذلك تحت إشراف المدرب العام للفريق مدحت عبد الهادي.

وغاب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن المران الجماعي للفريق اليوم، وذلك لسفره إلى كولومبيا خلال الفترة الماضية، عقب مباراة الزمالك أمام إنبي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووصل الكولومبي إلى القاهرة اليوم، ومن المقرر أن يشرف على تدريبات الفريق غدا الثلاثاء، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة زد.



مران الزمالك يشهد عودة السيسي

شهد المران الجماعي لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك تواجد اللاعب عمرو السيسي في المران، وذلك بناءا على رغبة أوسوريو.

وغاب السيسي عن تدريبات ومباريات الفريق في الفترة الماضية، نظرا للأزمة التي نشبت بينه وبين عدد من اللاعبين خلال أحد التدريبات الجماعية الماضية.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فريق زد في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في السابعة من مساء الجمعة القادم.