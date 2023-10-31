"سمعني صوتك سمع".. إبراهيم فايق يدعو جمهور الأهلي لمساندة الفريق أمام صنداونز

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة هامة لجمهور الأهلي، وذلك قبل مباراة المارد الأحمر أمام الجنوب أفريقي ماميلودي صنداونز، ضمن منافسات إياب الدوري الأفريقي.

تصريحات قوية من إبراهيم فايق



وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه التليفزيوني "جمهور الثالثة" على أون تايم سبورتس: "النغمة اللي عن جمهور الأهلي لم تُعجبني، وبصراحة شديدة أنا بتفهم إنه يكون عندك حالة من الغضب أو عدم رضا على أداء فريقك الذي تشجعه".



وتابع: "ممكن أن يكون التقييم غير ذلك، في حالة أن الأهلي كان هدد شباك صنداونز حتى ولو لم يسدد، لكن الذي وضع هذا الموقف في قلوب المشجعين أن الأهلي لم يؤدي الصورة كاملة".



وأضاف موجهًا رسالة لجماهير الأهلي: "المسافة الزمنية بين مبارة الذهاب والإياب قصيرة، فيجب على الجمهور أن يساند الفريق "وسمعني صوتك سمع".



واستعرض ابراهيم فايق فيديو لهتاف الجمهور وهو يقول:" بالدم بالروح إفريقيا مش هتروح".



واختتم: " هذه الهتافات يحتاجها النادي الأهلي لتخطي صنداونز والحصول على البطولة، حيث أن هناك حالة مترابطة بين اللاعبين والجماهير، هذا وقت الدعم والمساندة".



ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي.

