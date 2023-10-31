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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "الكرة الذهبية 2023".. جميع جوائز الأفضل في العالم (برعاية ميسي)

عاجل - "الكرة الذهبية 2023".. جميع جوائز الأفضل في العالم (برعاية ميسي)، كان ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية للعام الجاري 2023،وأسدل الستار منذ قليل اليوم الاثنين عن جزائر الكرة الذهبية 2023، وكافة الجوائز الآخرى ضمن الحفل الذهبي.

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ويتصدر حفل الكرة الذهبية محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يرغب عدد كبير من الجماهير معرفة الفائز باللقب للعام الحالي.

عاجل - "الكرة الذهبية 2023".. جميع جوائز الأفضل في العالم (برعاية ميسي)

وتتيح بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق توفر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن حفل الكرة الذهبية 2023 من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل - "الكرة الذهبية 2023".. جميع جوائز الأفضل في العالم (برعاية ميسي)

موعد ومكان حفل الكرة الذهبية 2023

كانت تقام مراسم حفل الكرة الذهبية 2023 اليوم الإثنين 30 أكتوبر الجاري، وتنطلق في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم العالمية.

وكان يقام حفل البالون دور على المسرح الشهير "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، لتوزيع جوائز الأفضل خلال العام الجاري 2023، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

جميع جوائز الكرة الذهبية 2023

حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، جائز أفضل لاعب في العالم لعام 2023 للمرة الثامنة في تاريخه.

وحصد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2023.

وحصلت آيتانا يونماتي على جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2023.

وحصل فريق مانشستر سيتي جائزة أفضل فريق رجال في العالم لعام 2023.

وحصل فريق برشلونة على جائزة أفضل فريق سيدات في العالم لعام 2023.

وحصل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023.

وحصل فينيسيوس جونيور على جائزة سوكراتيس للعمل الإنساني في العالم لعام 2023.

وحصل النرويجي إيرلينيج هالاند لاعب مانشستر سيتي جائزة أفضل هداف في العالم لعام 2023.

المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

كانت تضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية في العالم 30 لاعبًا، على رأسهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي للمرة الثامنة، بالإضافة إلى وجود الدولي المصري محمد صلاح للمرة الخامسة في تاريخه، وجاء باقي المرشحين كالتالي:-

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

محمد صلاح - ليفربول

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

كيليان مبابي - باريس سان جيرما

جود بيلينجهام - ريال مدريد

كريم بنزيما - ريال مدريد واتحاد جدة السعودى

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

هاري كين – توتنهام

لوكا مودريتش - ريال مدريد

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي

عاجل - "الكرة الذهبية 2023".. جميع جوائز الأفضل في العالم (برعاية ميسي)

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد

رودري - مانشستر سيتي

فيكتور أوسيمين - نابولي

جمال موسيالا - بايرن ميونخ

جوشكو جفارديول - لايبزيج ومانشستر سيتى

أندريه أونانا - مانشستر يونايتد

بوكايو ساكا - أرسنال

كيفين دى بروين - مانشستر سيتى

برناردو سيلفا - مانشستر سيتى

كولو موانى - إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان

كفارا تسيخيليا - نابولي

روبن دياز - مانشستر سيتي

نيكولو باريلا - إنتر ميلان

إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا

ياسين بونو - إشبيلية والهلال

مارتين اوديجارد - أرسنال

جوندوجان - مانشستر سيتي وبرشلونة

كيم مين جاي - نابولي وبايرن ميونخ

عاجل - "الكرة الذهبية 2023".. جميع جوائز الأفضل في العالم (برعاية ميسي)

الأكثر تتويجًا بلقب الكرة الذهبية

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب عبر التاريخ برصيد 7 ألقاب، وذلك خلال أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، ويضاف إليه جائزة العام الحالي 2023 لينفرد ميسي ويغرد وحيدًا على جائزة أفضل لاعب في العالم برصيد 8 ألقاب.

ترتيب محمد صلاح في الكرة الذهبية 2023

حصد الدولي المصري محمد صلاح المركز الحادي عشر في جدول الأفضل في العالم لعام 2023، في مراكز ترتيب اللاعبين، ويعد هذا أسوأ مركز حصده اللاعب المصري.

كان يتواجد الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، في قائمة أفضل 30 لاعب مرشحين للفوز بالجائزة، وتعد هذه المرة الخامسة لتواجده، حيث أنه كان يتواجد بالسنوات الماضية في أعوام:- 2018 حصد المركز السادس، 2019 حصد المركز الخامس، 2021 حصد المركز السابع، 2022 حصد المركز الخامس.

حفل جوائز الكرة الذهبية 2023

واحتل كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي المركز السادس عشر، بعدما كان حاملًا للبالون دور العام الماضي، وحصل ياسين بونو حارس منتخب المغرب على المركز الثالث عشر في ترتيب الأفضل لعام 2023 بالكرة الذهبية.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023

كانت يذاع حفل جوائز الكرة الذهبية 2023، عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الأوروبية، وبالتحديد عبر قناة Bein sports news، وقناة أبو ظبي الرياضية 1، بمشاركة نجوم الكرة العالمية على السجادة الحمراء.