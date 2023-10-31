نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بعد اجتماعها الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، جلسة مساء اليوم الإثنين، بمقر القلعة البيضاء بالمهندسين، لمناقشة خطة سير المرحلة المقبلة للنادي، واتخاذ بعض القرارات الهامة.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال جلسة اليوم، وجاءت القرارات كالتالي:

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك في اجتماعها الأول:



1- تعيين الإعلامي أحمد سالم كمتحدث إعلامي لمجلس إدارة النادي.

2- توجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي بعد المشهد الحضاري في الانتخابات الأخيرة.

3- تعيين المهندس هشام نصر "نائب رئيس النادي"، للقيام بمهام المدير التنفيذي دون مقابل بصفة مؤقتة لحين تعيين مدير تنفيذي.



4- تعيين اللواء حسن موسى نائب مدير المقر الرئيسي، ومشرفًا على قطاع الأمن بالنادي.

5- تعيين الدكتور عبدالله جورج عضو النادي مستشارًا لمجلس الإدارة، كمتطوع دون أي مقابل.



6- تعيين المستشار هشام إبراهيم عضو النادي مستشًار للنادي، ومشرفا على الشئون الإدارية بالمقر الرئيسي كمتطوع دون أي مقابل.

7- تعيين الكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد مشرفين على شئون كرة القدم، كما أتيح لهما الحق في الإستعانة بمن يروا من داخل المجلس أو خارجه.



8- تكليف هاني شكري وأحمد خالد حسانين عضوي المجلس لإعداد الدراسات التسويقية وإجراء المفاوضات الأولية دون أي التزامات على النادي، وعرض هذه النتائج على مجلس الإدارة.

9- تكليف المهندس هاني برزي عضو مجلس الإدارة، بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لإنشاء شركة مساهمة لنشاط كرة القدم بالنادي، وعرضه على المجلس فور الإنتهاء منه والإستعانة بمن يشاء.

10- تكليف المهندس هشام نصر ونيرة الأحمر ومحمد طارق وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي بدراسة ملف ألعاب الصالات، بالإضافة إلى وضع مشروع لتطوير وهيكلة القطاع فنيًا وإداريًا وعرضه على مجلس الإدارة فور الانتهاء منه.

11- تكوين لجنة خاصة من السادة: المستشار عبد المنعم فتحي نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور عبد المنعم زمزم استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمستشار محمد إبراهيم طنطاوي نائب رئيس مجلس الدولة، لوضع مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي تمهيدًا لاعتمادها وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع ولهم الحق في الإستعانة بما يروه مناسًبا دون أي مقابل.

12- تكليف المنظومة الإعلامية بإنشاء صفحات خاصة للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لتلقي الشكاوي أو المقترحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالنادي، على أن يتولى أحمد خالد ورامي نصوحي متابعة التنفيذ وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

13- تكليف هشام نصر والدكتور حسام المندوه وهاني شكري لمراجعة ودراسة الإضافة للأعضاء وأبناء الأعضاء، والفصل وإجراءات إضافة العضويات في ضوء توالي القرارات الصادرة في هذا الشأن وإعداد تقرير مفصل عنه يعرض على مجلس الإدارة فور الإنتهاء منه.

14-تفويض حسين لبيب والدكتور حسام المندوه وعمرو أدهم في التفاوض مع هيئة الأوقاف المصرية والاتفاق على تسوية وطريقة سداد مستحقات الهيئة وتسوية النزاع.

15- تشكيل الأجهزة الفنية لألعاب الصالات كالتالي:

-تعيين حسن يسري رئيسًا لجهاز كرة اليد.

-تعيين أحمد مصطفى الأحمر رئيسًا لجهاز الكرة الطائرة.

-تعيين طارق السعيد رئيسًا لجهاز كرة السلة.

16- إخطار جميع العاملين ممن عليهم سلفة أو عهدة واجبة السداد بضرورة التوجه لإدارة الشئون المالية لتسوية مواقفهم وإلا سيكونون عُرضه للمساءلة القانونية خلال اسبوع من تاريخ القرار.