نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد حصوله على المركز الـ11 بقائمة الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، على احتلاله المركز الحادي عشر في قائمة "الكرة الذهبية" لعام 2023، والذي أقيم مساء اليوم الإثنين احتلاله المركز الحادي عشر على مسرح دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشر محمد صلاح، صورة له عبر منصة إكس وهو يبتسم ووجه للسماء، أثناء احتفاله بالهدف الذي في الجولة الماضية في شباك نوتينجهام، ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتواجد محمد صلاح في المركز الحادي عشر وهو الأسوأ له خلال تاريخ مشاركاته في قائمة أفضل اللاعبين، إذا تواجد في عام 2018 في المركز السادس، 2019 المركز الخامس، 2021 المركز السابع، 2022 المركز الخامس.

ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم

وتُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم اليوم الاثنين خلال مراسم حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لجوائز الأفضل لعام 2023.

وحصد النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، جائزة كأس مولر كأفضل مهاجم في العالم لعام 2023، كما حصد مانشستر سيتي جائزة أفضل نادي في العالم.

بينما تُوج الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، لاعب أستون فيلا، بجائزة "ياشين" كأفضل حارس مرمى في العالم، وحصد بيلينجهام جائزة أفضل لاعب شاب.