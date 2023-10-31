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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "أول اجتماع لـ حسين لبيب".. مفاجآت عديدة في قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

عاجل - "أول اجتماع لـ حسين لبيب".. مفاجآت عديدة في قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، يبحث عشاق ومحبي وجماهير نادي الزمالك عن القرارات التي أصدرها مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد.

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حيث يرتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية والفترة المقبلة، من جماهير نادي الزمالك للبحث عن قرارات مجلس الإدارة الجديد في أول اجتماعاته.

عاجل - "أول اجتماع لـ حسين لبيب".. مفاجآت عديدة في قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

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عاجل - "أول اجتماع لـ حسين لبيب".. مفاجآت عديدة في قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء اليوم الإثنين أول اجتماعاته، داخل مقر القلعة البيضاء في المهندسين، بهدف مناقشة خطة سير المرحلة المقبلة للنادي، واتخاذ بعض القرارات الهامة داخل القلعة.



قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب عدة قرارات هامة، في بعض القضايا الجانبية للنادي، أبرزهم ملف كرة القدم والألعاب الآخر في القلعة البيضاء.

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وجاءت قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد كالتالي:-

- تعيين أحمد سالم كمتحدث إعلامي لمجلس إدارة النادي

- توجيه الشكر لـ أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي بعد المشهد الحضاري في انتخابات النادي.

- المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، يتم تعيينه للقيام بمهام المدير التنفيذي دون مقابل بصفة مؤقتة لحين تعيين مدير تنفيذي.

عاجل - "أول اجتماع لـ حسين لبيب".. مفاجآت عديدة في قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد

- تعيين اللواء حسن موسى نائب مدير المقر الرئيسي ومشرفًا على قطاع الأمن.

- تعيين الدكتور عبدالله جورج عضو النادي مستشارًا لمجلس الإدارة كمتطوع دون أي مقابل.

- تعيين السيد المستشار هشام إبراهيم عضو النادي مستشًار للنادي ومشرفا على الشئون الإدارية بالمقر الرئيسي كمتطوع دون أي مقابل

- تعيين الكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد مشرفين على شئون كرة القدم، ولهما الحق في الإستعانة بمن يروا من داخل المجلس أو خارجه

- تكليف الأستاذ هاني شكري والأستاذ أحمد خالد حسانين عضوي المجلس لـ إعداد الدراسات التسويقية وإجراء المفاوضات الأولية دون أي التزامات على النادي وعرض النتائج على مجلس الإدارة

- تكليف المهندس هاني برزي عضو مجلس الإدارة، بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لإنشاء شركة مساهمة لنشاط كرة القدم بالنادي، وعرضه على المجلس فور الإنتهاء منه والإستعانة بمن يشاء

- تكليف الكابتن هشام نصر ونيرة الأحمر والأستاذ محمد طارق والأستاذ أحمد خالد حسانين والأستاذ رامي نصوحي بدراسة ملف ألعاب الصالات، ووضع مشروع لتطوير وهيكلة القطاع فنيًا وإداريًا وعرضه على مجلس الإدارة فور الإنتهاء منه.

- تكوين لجنة خاصة من السادة:-

المستشار عبد المنعم فتحي نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمستشار محمد إبراهيم طنطاوي نائب رئيس مجلس الدولة، لوضع مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي تمهيدًا لاعتمادها وفق الإجراءات القانونية واجبة الإتباع ولهم الحق في الإستعانة بما يروه مناسًبا دون أي مقابل.

- تكليف المنظومة الإعلامية بإنشاء صفحات خاصة للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لتلقي الشكاوي أو المقترحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالنادي، على أن يتولى السادة أحمد خالد ورامي نصوحي متابعة التنفيذ وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

- تكليف السادة هشام نصر والدكتور حسام المندوه والأستاذ هاني شكري لمراجعة ودراسة الإضافة للأعضاء وأبناء الأعضاء، والفصل وإجراءات إضافة العضويات في ضوء توالي القرارات الصادرة في هذا الشأن وإعداد تقرير مفصل عنه يعرض على مجلس الإدارة فور الإنتهاء منه.

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- تفويض الكابتن حسين لبيب والدكتور حسام المندوه والأستاذ عمرو أدهم في التفاوض مع هيئة الأوقاف المصرية والاتفاق على تسوية وطريقة سداد مستحقات الهيئة وتسوية النزاع.

- تشكيل الأجهزة الفنية لـ ألعاب الصالات كالتالي:-



- تعيين الكابتن حسن يسري رئيسًا لجهاز كرة اليد.

- تعيين كابتن أحمد مصطفى رئيسًا لجهاز الكرة الطائرة.

- تعيين الكابتن طارق السعيد رئيسًا لجهاز كرة السلة.

- أخطار جميع العاملين ممن عليهم سلفة أو عهدة واجبة السداد بضرورة التوجه لإدارة الشئون المالية لتسوية مواقفهم وإلا سيكونون عُرضه للمساءلة القانونية خلال اسبوع من تاريخ القرار.