نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الأولمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية في زيارة لمقر الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام اليوم وفد من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية بزيارة لمقر الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.

وتوجه اليوم وفد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة إلى مقر الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية في زيارة شهدت استقبال مميز وحديث مطول عن النجاحات العديدة التي شهدتها مصر في الفترة الماضية في جميع المجالات وتأثيرها الكبير على الرياضة المصرية والنجاحات الكبيرة التي تحققت في وقت إعجازي وكانت الرياضة صاحبة نصيب كبير من هذا التطوير والتقدم الذي شهدته البلاد.

وقال رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن رؤساء الاتحادات الرياضية لديهم قوة شبابية كبيرة، إذ يوجد 52 اتحاد للألعاب الرياضية، والتي تعد عمود ارتكاز لأغلب النجاحات الرياضية.

لافتًا إلى أن القيادة السياسية حرصت خلال التسع سنوات الماضية على الاهتمام بعمل تنمية على كافة المستويات، وأيضا كان هناك اهتمام واضح بملف الرياضة وإقامة المنشآت الرياضية وتطوير مراكز الشباب والملاعب الخماسية والصالات المغطاة، رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مثمنًا تخصيص الدستور المصري نص خاص بالرياضة لأول مرة منح استقلالية للاتحادات الرياضية.

وأشاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية التي تولى فيها رئاسة البلاد والتي شهدتها الرياضة والبنية التحتية للملاعب الرياضية التي ساهمت في إقامة البطولات الاقليمية والعالمية على أرض مصر منها مدينة مصر الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وحصول مصر على العديد من الميداليات.

كما أوضح المهندس هشام حطب وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية خلال الجلسة التي عقدت اليوم، أن إستقبال وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضيين بعد كل بطولة له دور مهم في رفع الروح المعنوية للاعبين والرياضيين بشكل عام وساهم بدرجة كبيرة في الطفرة الكبيرة التي تشهدها النتائج المصرية في جميع البطولات سواء العالمية أو الأفريقية أو العربية ورفع راية مصر عاليه.

وأشار الوفد إلى أنهم حريصون على توعية الطلاب والشباب وأسرهم بضرورة بث الروح الوطنية وأهمية المشاركة الايجابية في الاستحقاقات الدستورية، للظهور بالشكل الأمثل للدولة المصرية.