نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفين جونسون: صن داونز لو هاجم الأهلي في القاهرة سيخرج من الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد كيفين جونسون مدرب الأهلي السابق، وكايزر تشيفز الحالي، أن الأهلي كان بإمكانه الظهور بشكل أفضل أمام صن داونز في لقاء الذهاب.

وتابع كيفي في تصريحات عبر برنامج:"كورة كل يوم": صن داونز لو لعب بشكل هجومي في مباراة الإياب سيكون خطأ كبير ولا بد أن يكون تركيزهم في المقام الأول على التأمين الدفاعي.

وأكمل:"لا قلق على الأهلي بعد الخسارة من صن داونز ذهابا فهو يعرف كيف يعود ويحصد الألقاب".

وواصل:"جمهور الأهلي سيكون له عامل كبير في حسم التأهل ودورهم كبير في مباراة الإياب".

وأضاف:"كهربا لاعب جيد ويحب أن يلعب أمام الجماهير وهو يجيد اللعب تحت الضغوطات"