نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم سلبي للحكام الأفارقة تجاه الأهلي قاريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاحق الأهلي رقمًا سلبيًا على المستوي القاري، وذلك منذ بدء مشواره الإفريقي أمام اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي، ومن ثم مباراتي سيمبا التنزاني، وصن داونر.

ففي مباراة اتحاد العاصمة رفض الحكم الموريتاني دحان بيده، احتساب ركلة جزء مثيرة للجدل.

الأهلي ضحية الحكام الشباب في إفريقيا

ويحاول الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف"، إدخال مجموعة من الحكام الجدد بعد اعتزال الأسماء المعروفة.

لكن رغم وجود ميزة مشاركات الجدد، إلا أن قلة الخبرات جعلت الأهلي معرض للأخطاء بشكل لاقى ردود افعال سلبية، وعلامات استفهام.

وخاطب الأهلي الاتحاد الافريقي، من أجل الوقوف على الأخطاء التحكيمية الراهنة، وإرساء العدالة في المنافسة.

وينتظر المارد الأحمر مواجهة قوية أمام صن داونر في إياب دور نصف نهائي الدوري الافريقي والذي يقام في استاد القاهرة في الأول من نوفمبر.