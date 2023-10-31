إبراهيم فايق يكشف تفاصيل تحدي الـ300 مليون دولار للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم فايق الذي يواجهه الزمالك من الناحية المادية خلال الفترة المُقبلة، مشددًا على أنه يوجد تحدي كبير أمام مجلس الإدارة الجديد.

قال الإعلامي إبراهيم فايق خلال برنامجه التليفزيوني "جمهور الثالثة" على أون تايم سبورتس: "الزمالك لديه تحدي ال300 مليون جنيه، وهذا رقم كبيرا جدًا جدًا".

إبراهيم فايق يكشف قصة الـ300 مليون جنيه لحل أزمات الزمالك

وتابع: " 3مليون دولار للإيقافات، 35 مليون جنيه مؤخرات عقود لاعبين بالإضافة إلى 300ألف دولار قيمة رواتب متأخرة لمدة 3شهور للسيد أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، 60مليون جنيه مقدمات عقود الموسم الحالي، والتجديد لعدد من اللاعبين الذي ينتهي عقودهم مع نهاية الموسم وعلى رأسهم فتوح وعواد وصبحي".

واختتم: "على الأقل دفع ال300مليون دولار ترفع الإيقاف وبالتالي تستطيع أن تُبرم صفقة أو إثنين من الصفقات الشتوية".

وخسر النادي الأهلي من فريق صن داونز بهدف مقابل لاشيء، في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.



ويستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق صن داونز الجنوب افريقي، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساء، ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن أياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.