نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسوريو والفنكوش.. الزمالك أمام هروب جديد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة هروب أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال التدريبات التي خاضها الفريق.

وصرح الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع خلال قنوات" اون تايم سبورتس"، قائلًا: "اكتشف الجميع عدم وجود أوسوريو في التمرينات التي خاضها الفريق، وعم القلق بينهم، لعدم علم أحد بخبر رحيله".



وواصل: " ولكن في النهاية اكتشف الجميع ان أوسوريو، قام بالإستئذان من عضو مجلس الإدارة أحمد سليمان، ويعود غدًا مدرب الزمالك لقيادة مران الفريق الذي قادة مدحت عبد الهادي بدلًا منه".



وأكمل حديثه: "مصطفى شلبي سيشارك في التمرينات خلال الأيام القادمة وسيتم تحديد موقفه للمشاركة من مواجهة الزمالك وزد".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره زد يوم الجمعة القادمه، في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتضن اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدزلي، وذلك ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.