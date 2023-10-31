نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُجدد لعمرو السولية.. شوبير يحسم الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأقاويل التي ترددت خلال الفترة الماضية، بشأن استغناء كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن عمرو السولية لاعب الفريق الأحمر.





وصرح أحمد شوبير خلال تصريحاته، عبر قنوات "اون تايم سبورتس، خلال برنامجه" ملعب أون"، قائلًا: " جميع الأقاويل التي تتردد حول رحيل عمرو السولية عن الأهلي بقرار من كولر غير صحيحة، لعدة اسباب أهمها أن اللاعب يمتلك قدرات ممتازة "سلوكًا، وقيادة، وأداء" ".



وواصل حديثه: "لايمكن الإستغناء عن عمرو السولية لأنه يُعد لاعبًا اساسيًا في الملعب، وسيقوم كولر بتجديد عقده، ولكن سوء حظه هو من يقف في طريقه بسبب الإصابات التي تعرض لها، ولكن الخبرة مطلوبه وهذا ما يقدمه اللاعب مع الأهلي ".

وخسر النادي الأهلي من فريق صن داونز بهدف مقابل لاشيء، في المواجهة التي أقيمت بينهما ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق صن داونز الجنوب افريقي، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساء، ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن أياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.