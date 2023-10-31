نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي يكشف سلاح الفريق في الدوري هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حمد ابراهيم المدرب العام، المساعد لنادي الإسماعيلي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الداخلية وكان الأفضل، ولكن ارتكاب بعض الأخطاء لم تمنح الفريق نقاط المباراة.

وكان قد تعادل فريق الإسماعيلي مع الداخلية، بنتيجة سلبية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمد في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: لدينا لاعبين صغار السن ليس لديهم خبرات كافية وتحتاج مزيد من الوقت لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني"

وواصل: الدوري الممتاز هذا الموسم دوري صعب ونتائج الفرق تؤكد أنه دوري صعب.

يذكر أن الإسماعيلي قد خسر مباراته في الجولة الماضية أمام فريق فاركو، بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية.