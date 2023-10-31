الرياضة

زياد طارق يكشف سر رحيله عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  


كشف زياد طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، سر رحيله عن صفوف النادي الأهلي في وقت سابق، مؤكدًا أن  قرار رحيله عن القلعة الحمراء جاء بناءً على رغبته.

وأوضح زياد طارق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "العامل البدني أثر علي سلبًا في فكرة عدم انضمامي لمنتخب مصر".

وتابع زياد طارق: "رحيلي عن الأهلي جاء بسبب رغبتي في المشاركة باستمرار، وبالتالي رحلت إلى صفوف سموحة".

واختتم لاعب الأهلي السابق: "كان لازم أتكلم مع كابتن طارق العشري قبل ما أروح سموحة لأنه مكانش مقتنع بيا".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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