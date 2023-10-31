نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية والقناة الناقلة، حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره فريق نيوكاسل يونايتد مساء الأربعاء القادم الموافق الحادي من شهر نوفمبر المقبل ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام أحداث مباراة موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد مساء غدًا الأربعاء عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد

ومن المنتظر أن تذاع أحداث مباراة مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.