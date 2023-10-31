سموحة يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته مساء الغد على ملعب نادي سموحة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل.

أحمد سامي يسعى لتصحيح أخطاء لاعبي سموحة

يسعي الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة تصحيح أخطاء لاعبي الفريق قبل المباراة القادمة في دوري نايل.

وتعادل سموحة مع نظيره زد أف سي بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لخوض مباراة الجولة السادسة من منافسات دوري نايل الأسبوع القادم على ستاد الاسكندرية.