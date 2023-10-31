نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق ينتقد كولر بسبب تغيراته وينصحه بالبدء بهذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رضا شحاتة لاعب الأهلي السابق، أن الأهلي واجه صن داونز بحذر بحثا عن الخروج من المباراة بأقل الخسائر، وهو ما ظهر واضحا على أداء اللاعبين من بداية المباراة.

وتعرض فريق الأهلي للهزيمة أمام صن داونز، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة الدوري الافريقي، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وتابع رضا في تصريحات عبر برنامج:"كورة كل يوم" على قناة الحياة: ألوم مارسيل كولر على تأخره فى إجراء تغييراته في المباراة.

وواصل: فضل أن يبدأ كولر فى مباراة الإياب بياسر إبراهيم في قلب الدفاع بجانب محمد عبدالمنعم بدلا من رامي ربيعة مع الدفع بكهربا وحسين الشحات فى التشكيلة الأساسية من المباراة.