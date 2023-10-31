نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بقيادة الخطيب".. الأهلي يتحرك لضم صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخطط النادي الأهلي في الفترة الحالية، للتحرك بسرعة في ملف التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، نجم نادي فيوتشر ومنتخب مصر، بعد دخول الغريم التقليدي نادي الزمالك، في خط المفاوضات مع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

- الأهلي يتمسك بعمر كمال

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" توجد في الوقت الأخير مناقشات واجتماعات مكثفة بين محمود الخطيب ولجنة التخطيط داخل النادي، خلال الفترة المقبلة لبحث ملف التدعيمات خلال يناير المقبل".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عمر كمال عبدالواحد نجم مودرن فيوتشر، أصبح على أولوية التعاقدات المطلوبة من الجهاز الفني للحصول على خدماته بالميركاتو الشتوي".

وأختتم أمير هشام: "اللاعب أبدى رغبته الأولى هي النادي الأهلي وأقرب لارتداء قميص الفريق، بل وأبلغ ناديه برغبته في الانتقال إلى ملعب التتش".