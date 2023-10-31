هل يشارك بنزيما؟.. تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفيحاء في كأس الملك السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الآسيوية لمتابعة مباراة اتحاد جدة والفيحاء وذلك ضمن منافسات كأس الملك السعودي في الموسم الحالي.



موعد مباراة اتحاد جدة والفيحاء في كأس الملك السعودي



من المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة والفيحاء يوم الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ على ملعب مدينة المجمعة الرياضية معقل الفيحاء وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في كأس الملك السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والسادسة الا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة الا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات ssc السعودية بنقل أحداث المباراة.



موقف اتحاد جدة والفيحاء في كأس الملك السعودي



نجح الفيحاء في الفوز على الرياض بهدفين مقابل هدف في دور ال ٣٢ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بينما عبر الاتحاد عقبة الخلود بصعوبة بعد امتداد المباراة للوقتين الأصلي والإضافي بجانب ركلات الترجيح.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الفيحاء:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: عمر هوساوي – فيليبي لويز – حسن كادش

خط الوسط: مدالله العليان – كانتي – عوض الناشري – أحمد بامسعود

خط الهجوم: رومارينيو – كريم بنزيما – عبدالرزاق حمدالله