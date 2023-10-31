نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الساحر والمشاغب".. الأهلي يعلن جاهزية نجمي القلعة الحمراء أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت جماهير وعاشقي النادي الأهلي في الوقت الماضي، خبرا سارا بشأن اقتراب عودة القوة الضاربة للفارس الأحمر، في المواجهة القادمة والصعبة أمام صن داونز، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وسقطت القلعة الحمراء في رحلتها الأخيرة داخل بريتوريا أمام نمور جنوب إفريقيا، بهدف دون رد.

- عودة عاشور وكهربا

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نجم الفريق إمام عاشور، يستطيع الآن المشاركة في مباراة صن داونز، بالدوري الإفريقي، والتي ستحسم طرف النهائي الأول".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " إمام يمكن أن نقول أنه جاهز بنسبه 100% للظهور في مواجهة الإياب أمام صن داونز، ولكن أيضا أن اللاعب سوف يخضع لأشعة رنين من أجل التأكد بشكل تام من تواجده في المباراة".

وأختتم أمير هشام: " أصبح محمود كهربا لاعب الفريق، متاح بشكل نهائي ومطمئن للمشاركة في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي الحاسمة، ولكن تبقى وجهة نظر الجهاز الفني".