نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كواليس نارية".. ماذا حدث في طائرة الأهلي أثناء عودتها من بريتوريا.. وقرصة ودن لهاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد كتيبة النادي الأهلي، لمواجهة صعبة وحاسمة أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى، والتي تقام في الثامنة مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 1 نوفمبر، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وانتهت أحداث مواجهة الذهاب بين الفريقين، بسقوط المارد الأحمر، في بريتوريا بهدف دون رد.

- أمير هشام يكشف كواليس بعثة الأهلي



وفجر الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، مفاجأة مدوية عن كواليس ما حدث من حوار بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واللاعبين وجهازه المعاون أثناء رحلة العودة من جنوب إفريقيا.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر عكس جميع التوقعات بعد تأكيده أن الفريق قام بتحقيق هدفه في مباراة الذهاب، وأن هناك ثقة في تحقيق الفوز والعبور من القاهرة".

وأختتم أمير هشام: "السويسري علق أيضًا عن تراجع بعض مستوى اللاعبين، وفي مقدمتهم محمد هاني وكان يوجد اتجاه لعدم مشاركة أكرم توفيق، ولكن تراجع مستوى هاني دفعه لهذا التبديل".