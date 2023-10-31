نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في كأس الملك السعودي ؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة السعودية عن موعد مباراة اهلي جدة وأبها وذلك ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.



نجح الأهلي في الفوز على العين في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك ضمن منافسات دور ال ٣٢ من بطولة كأس الملك السعودي.



كما نجح أبها في الفوز على هجر بهدف نظيف في نفس الجولة ليتأهل لمواجهة الأهلي في مباراة صعبة وقوية على الفريقين.



موعد مباراة أهلي جدة وأبها في كأس خادم الحرمين الشريفين



من المقرر أن تقام مباراة أهلي جدة وأبها يوم الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ على استاد الأمير عبد الله الفيصل وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والتاسعة مساء المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات 1 SSC بنقل أحداث المباراة.