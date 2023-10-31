هل اقترب أوسوريو من الرحيل عن الأبيض؟.. الزمالك يحسم الجدل

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أحمد جودة - القاهرة -



كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن مصير أوسوريو، المدير الفني لفريق كرة القدم بالقلعة البيضاء، في ظل تراجع الأداء والنتائج هذا الموسم، وتأخر ترتيب الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

- سالم يكشف مصير أوسوريو

وصرح أحمد سالم:" أن لم يتم مناقشة أي شئ حول رحيل المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق، حيث اقتصر الاجتماع على كيفية حل بعض الأزمات الحالية".

وواصل سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجميع داخل النادي يعمل بتعاون كبير، وهناك ملفات متعددة سيتم عليها بالفترة المقبلة".

وأردف أحمد سالم: " حددنا مهام المتحدث الرسمي في نقل كل جميع أخبار مجلس الإدارة بالإعلام وتم تقسيم كل الملفات علي المجلس، وسيتم تنفيذ الوعود الإنتخابية".

وأكد المتحدث الرسمي: " أصبحنا على وشك تشكيل لجنه قانونية بمستشارين أفاضل بمجلس الدولة وتعيين هشام نصر كمدير تنفيذي كل ده دون مقابل، وكل ما يخص الشق الإعلامي هو عن طريق المتحدث الرسمي، وسيكون الاتجاه العام الفتره المقبلة هو أن الظهور ليس يومي بمعني أن الظهور اليومي في البرامج ده مش منطقي أو صح".

وأكمل: " نريد تطبيق سياسة العمل في هدوء بعيدا عن الضوضاء، وملف المنظومه الإعلامية بالكامل مع هاني شكري، وسينظر في ذلك الأمر سريعًا وسيعيد تطوير مجلة الزمالك ومنظومة النادي".

واختتم سالم: "المجلس يملك العديد من القضايا القديمة والجديدة الذي يعمل علي حلها من ضمنها التعاقدات، وسيحل كل مشاكل النادي القديمة والجديدة، ولم يتم التطرق لملف رحيل أو بقاء أوسوريو خلال الاجتماع اليوم".