نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بين الأهلي والزمالك".. علاء ميهوب يكشف مصير عمر كمال عبد الواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علق علاء ميهوب، مدير الكرة داخل نادي مودرن فيوتشر، على مصير نجم الفريق ومنتخب مصر، الظهير الأيمن عمر كمال، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

ودخل عمر كمال مؤخر، دائرة اهتمام كبيري الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بعد تألق اللاعب الملفت في السموات الأخيرة مع فيوتشر ومنتخب مصر.

- ميهوب يكشف مصير عمر كمال

وأكد ميهوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: " أن منظومة العمل داخل مودرن فيوتشر يخطو بخطوات صحيحة، لتحقيق الهدف الرئيسي والاستمرار في انطلاقتنا بالدوري، وتحقيق أبعد ما هو من المركز الرابع".

واختتم: " تم عقد اجتماع مع عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق، وأكدنا أن المفاوضات مع أي نادي يرغب في التعاقد معه سيكون عن طريق إدارة مودرن فيوتشر، والعرض المناسب للنادي واللاعب سيتم مناقشته، وبيئة عبدالواحد لا ترغب في الرحيل مجانًا عن النادي ورغبة اللاعب سوف تحسم وجهته المقبلة ولكن حتى الآن لم يصل عروض رسمية ومن المنتظر أن تصل خلال الساعات القليلة المقبلة".