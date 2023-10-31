تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مواجهة هامة وقوية أمام نيوكاسل يونايتد وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد

واستقر إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على تشكيل الشياطين الحمر لمواجهة نظيره فريق نيوكسل يونايتد مساء غدًا الأربعاء حيث من المتوقع أن يعتمد على العناصر الآتية:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، جوني إيفانز.

وسط الملعب: سفيان أمرابط، سكوت ماكتوميناي، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز.

الهجوم: راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكسل

ويلتقي المان يونايتد بنظيره فريق نيوكاسل يونايتد مساء الأربعاء القادم الموافق الحادي من شهر نوفمبر المقبل ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

وتنطلق ضربة البداية مساء غدًا الأربعاء عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

وتبث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports 1.