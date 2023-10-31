نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقعة الإياب.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء غدًا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة المارد الأحمر ضد نظيره صن داونز ضمن منافسات نصف النهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي 2023

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء غدًا الأربعاء، الموافق 1 من شهر نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي في موسمه الأول 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي 2023

وتذاع أحداث مباراة الأهلي ضد نظيره صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب لوفتس فيرسيفيلد بجنوب إفريقيا، قد انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.