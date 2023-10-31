نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية، تعد أحظ أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكسل

وقبل أن نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية، فأنه من المنتظر أن تقام أحداث المباراة التي ستجمع بينهما مساء الأربعاء القادم الموافق الحادي من شهر نوفمبر المقبل عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد

ونستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية.

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.