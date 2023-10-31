نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي سيعتمد عليه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، أمام صن داونز في اللقاء المقرر له مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للمارد الأحمر في مواجهة صن داونز ضمن منافسات نصف النهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي 2023-2024.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب لوفتس فيرسيفيلد بجنوب إفريقيا، قد انتهت بفوز صن داونز بهدف نظيف دون رد.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي 2023

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء غدًا الأربعاء، الموافق 1 من شهر نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي في موسمه الأول 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي 2023

وتذاع أحداث مباراة الأهلي ضد نظيره صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.