موعد مباراة بولونيا وهيلاس فيرونا اليوم الثلاثاء في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية لمتابعة مباراة بولونيا وهيلاس فيرونا في كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



موعد مباراة بولونيا وهيلاس فيرونا في كأس إيطاليا



من المقرر أن تقام مباراة بولونيا وهيلاس فيرونا يوم الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ على ملعب ريناتو دال ارا معقل بولونيا وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS PREMIUM 1 بنقل أحداث المباراة.



موقف بولونيا وهيلاس فيرونا في كأس إيطاليا



نجح هيلاس فيرونا في الفوز على أسكولي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في حين فاز بولونيا على تشيزينا بهدفين نظيفين في نفس الجولة.