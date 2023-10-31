نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملها الآن.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي داخل وخارج مصر، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمام نظيره صن داونز، في اللقاء المقرر له مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة المارد الأحمر ضد صن داونز والقنوات الناقلة للمباراة.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب لوفتس فيرسيفيلد بجنوب إفريقيا، قد انتهت بفوز صن داونز بهدف نظيف دون رد.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي 2023

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء غدًا الأربعاء، الموافق 1 من شهر نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي في موسمه الأول 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي 2023

وتذاع أحداث مباراة الأهلي ضد نظيره صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.

قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.