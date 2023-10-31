نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم الثلاثاء في كأس الملك السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "الملك فهد"، مواجهة صعبة وقوية بين فريقي الاتحاد والفيحاء مساء اليوم الثلاثاء الموافق الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وكان الاتحاد قد تأهل إلى دور الـ16 بكأس الملك بعد الفوز أمام الخلود بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، كما تأهل الفيحاء إلى نفس الدور بعد الفوز أمام الرياض بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الاتحاد أمام الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد أمام الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

تذاع مباراة الاتحاد ضد الفيحاء مساء غد الثلاثاء 31-10-2023، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.