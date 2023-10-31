نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة رونالدو.. موعد مباراة النصر والاتفاق اليوم الثلاثاء في كأس الملك السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو نظيره الاتفاق مساء اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على ملعب "الأول بارك" معقل العالمي، وذلك في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس الملك.

وكان النصر قد تأهل إلى دور الـ16 بكأس الملك بعد الفوز أمام أحد بخمسة أهداف مقابل هدف، كما تأهل الاتفاق إلى نفس الدور بعد الفوز أمام جدة برباعية نظيفة.

موعد مباراة النصر أمام الإتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين

تبدأ أحداث مباراة النصر والإتفاق اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر أمام الإتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين

تنقل مباراة النصر ضد الإتفاق مساء اليوم الثلاثاء 31-10-2023، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.