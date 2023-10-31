نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق برشلونة المقبلة في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وملعب اللقاء والقنوات الناقلة.

موعد مباراة برشلونة في الليجا

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، يوم السبت المقبل 4 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره ريال سوسيداد، يوم السبت المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب أنويتا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسوسيداد في الدوري الإسباني

وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد نظيره ريال سوسيداد، يوم السبت المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 1 اتش دي، ولكن لم يتم الكشف معلق المباراة بعد.