نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمشاهدة محمد صلاح.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية موعد مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح جناح الفريق، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وملعب المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في البريميرليج

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره لوتون تاون، يوم الأحد المقبل 5 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد لوتون تاون، يوم الأحد المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولوتون تاون في البريميرليج

وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد لوتون تاون، يوم الأحد المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 1 اتش دي، ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.