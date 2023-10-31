نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق كرة القدم المصرية، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره نادي صن داونز الجنوب افريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد نظيره نادي صن داونز الجنوب افريقي، مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 من نوفمبر القادم، في إطار منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

قناة أبوظبى الرياضية

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الرياضية المغربية

التردد: 11476.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة أون تايم سبورتس ON Time Sports

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

توقيت مباراة الأهلي ضد صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب افريقي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي، مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 من نوفمبر القادم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب القاهرة الدولي.