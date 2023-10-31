نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره رايو فاليكانو، يوم الأحد المقبل 5 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الليجا

وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره رايو فاليكانو، يوم الأحد المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفاليكانو في الدوري الإسباني

وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره رايو فاليكانو، يوم الأحد المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي، ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل فريق ريال مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 28 نقطة، من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن.