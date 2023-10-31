نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتفاق اليوم الثلاثاء في كأس الملك السعودي.. ما موقف رونالدو ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النص على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نادي الاتفاق في دور الستة عشر من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة السادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

ما هو تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين

في حراسة المرمي: نواف العقيدي

في خط الدفاع: عبدالله العمري، نواف بوشل، إيميرك لابورت، أليكس تيليس

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، سيكو فوفانا، اوتافيو دا سيلفا

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، تاليسكا

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتفاق في كاس خادم الحرمين الشريفين؟

تذاع أحداث مباراة النصر ضد نظيره الاتفاق عبر قناة SSC sport 1 السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.