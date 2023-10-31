منتخب مصر للشابات يدخل معسكر مغلق إستعدادًا لمواجهة الكونغو

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أحمد جودة - القاهرة -

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات لكرة القدم تحت 20 عام، إقامة معسكر مغلق بداية من يوم 3 نوفمبر إستعدادًا لمواجهة الكونغو ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام.

وعقدت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية، اجتماعا مع الجهاز الفني والإداري لتنسيق وتجهيز كافة إحتياجات المنتخب قبل السفر للكونغو لخوض مباراة الذهاب والمقرر إقامتها يوم 10 نوفمبر المقبل.

وكان قد حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" موعد مواجهة منتخب مصر للشابات تحت 20 عام أمام نظيره منتخب الكونغو في مواجهة قوية ومرتقبة في مشوار منتخبنا الوطني للشابات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام.

وتحدد رسميًا موعد مباراة الذهاب في الكونغو يوم 10 نوفمبر المقبل، ذلك على أن تقام مباراة الإياب يوم 19 نوفمبر في ستاد الاسكندرية في مصر.

وجاء ذلك بعد أن تخطى منتخب مصر للشابات منتخب ساو تومي في مرحلة الدور التمهيدي الأول بمجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 18-0، بينما تخطى منتخب الكونغو نظيره منتخب ناميبيا في نفس الدور التمهيدي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

و كان قد حقق منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما فوزًا تاريخيًا عريضًا على منتخب ساو تومي بنتيجة 11-0 على ستاد الاسكندرية بعدما فاز منتخب مصر في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 18-0 لمنتخبنا الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات في كولومبيا 2024.

وتشرف على ملف كرة القدم النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، ريهام عبدالحكيم مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.